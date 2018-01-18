الكويت - 18 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 300ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 415ر0 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات يوم أمس الأربعاء في الولايات المتحدة بعد توقف اليورو عن ارتفاعه إلى أعلى مستوياته لأكثر من ثلاث سنوات في يوم واحد وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض التحفيز هذا العام. (النهاية) م ع م / ت ب