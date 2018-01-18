الكويت – 18 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 94ر65 دولار أمريكي مقابل 52ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع توقعات بهبوط المخزونات البترولية الامريكية في تاسع هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 38ر69 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي 24 سنتا ليصل إلى مستوى 97ر63 دولار. (النهاية) أ س ج / ت ب