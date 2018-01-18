الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 18/01/2018 | LOC09:00

06:00 GMT | أخبار الكويت الكويت - 18 - 1 (كونا) -- الثامن عشر من يناير ------------------- 1963 - إذاعة الكويت تنقل على الهواء مباشرة أول وصف لمباراة دولية في كرة القدم والتي تقام بين منتخبي الكويت والأردن.

1964 - تعيين محمد أحمد الحمد كأول سفير كويتي لدى العراق واستمر في هذا المنصب حتى الرابع عشر من نوفمبر عام 1971.

2003 - وزير الاعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يفتتح القرية التراثية و القبة السماوية وبوم المهلب بمتحف الكويت الوطني وتقدم القرية التراثية بانوراما كاملة عن تاريخ الكويت ما قبل الأربعينيات.

2009 - افتتاح المقر الجديد لبيت الأمم المتحدة في منطقة مشرف والمهدى من حكومة دولة الكويت بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويضم خمسة مكاتب لبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من الكويت مقرا لها. (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة