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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو ينخفض إلى 366ر0      حكم قضائي بسجن مواطن امريكي لتهديده احدى المساجد بمدينة (ميامي)
  عام
حكم قضائي بسجن مواطن امريكي لتهديده احدى المساجد بمدينة (ميامي)
18/01/2018 | LOC02:51
23:51 GMT 		| الأخبار العالمية
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واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- قضت محكمة امريكية اليوم الاربعاء بسجن المواطن الامريكي جيرالد والاس (35 عاما) لمدة 12 شهرا ويوم واحد بتهمة التهديد باطلاق النار على مصلين في مسجد بمدينة (ميامي) في ولاية فلوريدا.
ويشمل الحكم على والاس الذي يعيش في ولاية فلوريد ايضا ان يتم مراقبته بعد الافراج عنه لمدة ثلاثة سنوات.
وكان والاس قد اقر في شهر اكتوبر الماضي بذنبه بتهمة اعاقة ممارسة الاعتقاد الديني حيث ترك بريدا صوتيا للمركز الاسلامي في (ميامي) تضمن رسائل مليئة بالكراهية ضد الإسلام والنبي محمد والقرآن الكريم.
من جانبه قال المدعي العام الامريكي بنيامين جي غرينبرغ في بيان له ان "جرائم الكراهية تنتهك المبادئ الاساسية في بلادنا اليوم حكم على والاس لحرمان المصلين في المركز الاسلامي من الحق في ممارسة دينهم بحرية".(النهاية) ا ك / س ع م
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