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18 يناير 2018 10:21 ص
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو ينخفض إلى 366ر0      حكم قضائي بسجن مواطن امريكي لتهديده احدى المساجد بمدينة (ميامي)
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الأربعاء حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
18/01/2018 | LOC02:46
23:46 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

الكويت - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جون إيف لودريان في العاصمة باريس تناولت اطر تعزيز العلاقات الثنائية المتينة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الفرنسية.

القاهرة - نواب بمجلس الأمة الكويتي يؤكدون موقف دولة الكويت الثابت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها.

اسطنبول - الجيش التركي يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا تشمل 20 دبابة وصلت الى ولاية (هطاي) جنوب غربي البلاد.(النهاية) س ع م
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