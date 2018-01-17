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  الشؤون السياسية
لافروف .. ضرورة معالجة قضايا الحل النهائي عبر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين
17/01/2018 | LOC21:57
18:57 GMT 		| الأخبار العربية
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موسكو - 17 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاربعاء على ضرورة معالجة قضايا الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية عبر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف اكد على هذا الموقف خلال لقاء جمعه هنا مع سفراء الدول العربية وممثل جامعة الدول العربية المعتمدين في موسكو.
وذكر البيان ان جل الاهتمام تركز خلال اللقاء على تسوية القضية الفلسطينية حيث اكد لافروف على ضرورة معالجة قضايا الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية بما في ذلك تقرير مصير القدس خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين على اساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة التي تشمل قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة وكذلك مبادة السلام العربية.
واكد البيان على استعداد الجانب الروسي لمواصلة الجهود الرامية الى اقامة حوار سياسي بين الفلسطينيين والاسرائيليين سواء على الصعيد الثنائي وعبر المنابر الدولية بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الاوسط.
واوضح ان النقاش تناول تطورات الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتركيز على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتسوية النزاعات هناك.
وذكر ان المجتمعين اكدوا على ضرورة حشد جهود الدول العربية والمجتمع الدولي برمته في التصدي للارهاب الدولي.
وجدد لافروف التاكيد ايضا على موقف بلاده المبدئي بضرورة معالجة الازمات والنزاعات الداخلية في الدول العربية بالسبل السلمية عن طريق الحوار الوطني الشامل وبدون تدخل خارجي.
وقال ان الجانب الروسي يعمل على هذا الاساس بشكل وثيق مع الشركاء الاقليميين على الاعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الهادف الى تنشيط مفاوضات جنيف تحت رعاية منظمة الامم المتحدة وتقديم المساعدة للسوريين في بلورة دستور جديد وتنظيم الانتخابات على اساسها وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
واوضح البيان ان المشاركين في اللقاء اعربوا عن الاهتمام في تعزيز التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية بما في ذلك في اطار منتدى التعاون الروسي العربي.(النهاية) ا س / ا م م
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