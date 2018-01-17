الكويت - 17 - 1 (كونا) -- تأهل ناديا القادسية والنصر اليوم الاربعاء الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد في نسختها ال25 للموسم الكروي 2017/2018 وذلك عن المجموعة الثانية فيما تأهل سابقا ناديا العربي والكويت عن المجموعة الاولى.

ففي مباراة القادسية مع الساحل التي اقيمت على استاد الصداقة تمكن الاول من حسمها لصالحه بنتيجة (5-1) ليرفع رصيده الى 17 نقطة متقدما في صدارة المجموعة في حين أنهى النصر مباراته مع الجهراء التي جمعتهما على استاد نادي الكويت لمصلحته بهدفين دون رد ليتأهل لدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثالثة التي جمعت الكويت مع الشباب على استاد نادي اليرموك تمكن لاعبو الكويت من تسجيل اربعة اهداف ليرفعوا رصيد ناديهم الى 18 نقطة ويتصدر المجموعة الاولى.

وشهدت الجولة عددا من المباريات لم تؤثر نتائجها على ترتيب المتأهلين الى الدور نصف النهائي اذ انتهت الاولى بفوز الصليبيخات على الفحيحيل (2-1) واليرموك على برقان (2-0) والسالمية على خيطان (1-0) فيما تعادل في المباراة الاخيرة كاظمة مع التضامن بنتيحة (1-1).

ويلتقى القادسية نظيرة العربي يوم الاحد المقبل في دور نصف النهائي في المباراة الاولى فيما يلتقى في الاخرى الكويت نظيره النصر.

يذكر ان أول مسابقة لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم انطلقت في الموسم الرياضي 1993 - 1994 وحقق لقبها نادي الكويت فيما كان الكويت آخر بطل للمسابقة.

وجاء نادي القادسية كاكثر فريق يحقق لقب المسابقة اذ حققها ثماني مرات فيما احرز نادي العربي اللقب سبع مرات ونادي الكويت ست مرات والسالمية مرتين وكاظمة مرة واحدة.(النهاية) ف ر / ع ب د