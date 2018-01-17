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17 يناير 2018 10:26 م
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  الشؤون السياسية
الجامعة العربية تستنكر اعلان امريكا تعليق جزء من مساهمتها في ميزانية الاونروا
17/01/2018 | LOC21:24
18:24 GMT 		| الأخبار العالمية
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القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء عن استنكاره الشديد لقرار الادارة الأمريكية تعليق جزء ملموس من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وأضاف ابو الغيط في بيان له أن القرار يلقي المزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الادارة الأمريكية الحالية بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية في اطار دورها كوسيط رئيسي ونزيه لهذه التسوية وما يمكن أن يتولد عنه من تبعات سلبية واسعة في عدد من الأصعدة.
وأكد أن القرار يمكن أن يؤدي الى تداعيات ونتائج بعيدة الأثر يأتي على رأسها تقويض فرص استئناف مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وخلق المزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل التغافل عن النهج الاسرائيلي الذي يزداد تطرفا وصلفا كل يوم واغراقا في مواصلة انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار في هذا الاطار الى ما ستؤدي اليه هذه الخطوة أيضا من اذكاء لتيار التطرف والتشدد بما يزج بالمنطقة الى دائرة جديدة من دوائر العنف.
وقدم الأمين العام للجامعة العربية بحسب البيان التحية والتقدير لصمود اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذر من خطورة استمرار الخطوات الأمريكية الرامية للضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بمواقف أو شروط تتناقض قبل أي شئ مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وذلك من خلال السعي للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني البسيط ممثلا في اللاجئين الذين عانوا ويعانون بشكل يومي ومنذ عقود على يد السلطات الاسرائيلية.(النهاية) م ف م / ا س م
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