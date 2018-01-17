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  برلمان
اتحاد البرلمانات الاسلامية: الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل يهدد السلم والامن الدوليين
17/01/2018 | LOC20:56
17:56 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 17 - 1 (كونا) -- اكد المؤتمر ال13 لاتحاد البرلمانات الاسلامية اليوم الاربعاء ان الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لاسرائيل يهدد السلم والامن الدوليين.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الى "الغاء عضوية الكيان الصهيوني كعقاب له لتطاوله على القانون الدولي" مدينا بشدة القرار الأحادي الجانب للرئيس الامريكي دونالد ترمب الذي يعترف بالقدس الشريف عاصمة لاسرائيل.
وشدد البيان على دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال معتبرا ان المقاومة بجميع اشكالها "حق مشروع له حتى ينال حقوقه" وفي مقدمتها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب البيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "والتي تربطها علاقات سياسية واقتصادية مع اسرائيل" بتجميد هذه العلاقات حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها "الخاطئ" بشأن نقل سفارتها الى القدس.
ورحب بالمنجزات "العظيمة" التي تحققت مؤخرا "من خلال هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في كل من العراق وسوريا" داعيا الحكومات الاسلامية الى تطوير تعاونها من اجل استئصال "الارهاب" من جذوره.
وفيما يتعلق بأوضاع المسلمين في ميانمار دان البيان بشدة جميع الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الإنسان في ولاية (راخين) داعيا حكومة ميانمار الى "وقف هذه الانتهاكات فورا".
كما دعا البيان الى تعميق الحوار بين الأديان والمذاهب ومكافحة التعصب والتطرف ورفض التكفير ونشر الفهم الصحيح لدين الاسلام.
وحث الدول الأعضاء في اتحاد البرلمانات الإسلامية على "بناء نظام اقتصادي جديد" يقوم على التضامن الإسلامي داعما اقامة منبر لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية دون تمييز بين الشعوب.
وشدد البيان على ضرورة التصدي لجميع أنواع الحملات الإعلامية التي تستهدف الإسلام والمسلمين.
وشارك في المؤتمر وفد من مجلس الامة الكويتي برئاسة امين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وعضوية عضو اللجنة التنفيذية للشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله اضافة الى امين عام مجلس الامة علام الكندري. (النهاية) ف ز / ر ج
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