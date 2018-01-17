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  الشؤون السياسية
فرنسا.. الحل الذي تبنته الأمم المتحدة لقضية الصحراء "جاد وموثوق"
17/01/2018 | LOC20:45
17:45 GMT 		| الأخبار العالمية
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باريس - 17 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الأربعاء أن خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية والتي تبنتها الأمم المتحدة تعد أساسا "جادا وموثوقا" لحل تلك القضية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان المبعوث الجديد للأمم المتحدة للصحراء هورست كوهلر حيث أكد دعم فرنسا الكامل لإنهاء قضية الصحراء على أساس الحل الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
ويقوم كوهلر الذي تولى مهمته في اغسطس الماضي بجولة على عدد من العواصم لاطلاع مسؤوليها على خطواته المقبلة للمضي قدما في المحادثات بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال مكتب لو دريان في بيان ان باريس تدعم تماما المبعوث الجديد وتدعم انتشار أفراد الأمم المتحدة في المنطقة معربا عن التزام فرنسا بالاحترام الكامل لاتفاقات وقف اطلاق النار بين جماعة البوليساريو والجيش المغربي.
وأضاف أن باريس "تؤيد الجهود الرامية لإيجاد حل عادل ومتفق عليه في الصحراء المغربية بما يتماشى مع قرارات مجلس الامن الدولي". (النهاية) ج ك / ه س ص
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