انقرة - 17 - 1 (كونا) -- قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية اليوم الأربعاء ان موقع الموسوعة الالكترونية (ويكيبيديا) لا يزال يستضيف محتوى غير قانوني وبالتالي ستبقي الحظر المفروض عليه في البلاد.

ونفت الهيئة في بيان أن تكون الموسوعة قد أزالت بعض المقالات التي تعتبرها الحكومة التركية مثيرة للجدل و"تخلق صورا كاذبة للجمهور" مضيفة ان تركيا يمكن ان تتخذ الخطوات اللازمة لرفع الحظر عن الموقع بعد إزالة تلك المحتويات.

وأشار البيان الى "ان موسوعة (ويكيبيديا) تصر على وجود المحتوى غير القانوني والذي تم ابلاغ السلطات المختصة عنه".

وكانت المديرة التننفيذية ل(ويكيبيديا) كاثرين ماهر قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء ان الموسوعة "غير متأكدة لماذا تواصل تركيا حظر الموقع".

يذكر أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية أعلنت في أبريل الماضي حجب (ويكيبيديا) لنشره تعليقات ومقالات تساوي بين تركيا والتنظيمات "الارهابية" مستندة الى قانون يسمح بحظر الوصول الى المواقع التي تشكل تهديدا للأمن القومي. (النهاية) ر س / ر ج