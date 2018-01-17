بروكسل - 17 - 1 (كونا) -- صوت البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء بالموافقة على قواعد جديدة حول الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج لمواكبة التكنولوجيات الجديدة ومنع الانظمة الاستبدادية من التجسس على مواطنيها بمساعدة المنتجات الاوروبية.

ومن شأن القواعد الجديدة التي وافق عليها 571 نائبا مقابل 29 رفضوها أن تضيف أدوات مراقبة إلكترونية معينة إلى قائمة البنود التي تحتاج لموافقة السلطات الوطنية عليها قبل تصديرها.

وتشمل هذه الصادرات الأجهزة القادرة على اعتراض ومراقبة الهواتف النقالة واختراق أجهزة الكمبيوتر والتحايل على كلمات المرور أو تحديد هوية مستخدمي الإنترنت.

وقال مقرر البرلمان الأوروبي حول القواعد الجديدة كلاوس بوكنر وهو نائب ألماني في البرلمان الأوروبي في تصريح صحفي "يتجسس الديكتاتوريون على مواطنيهم باستخدام المراقبة الإلكترونية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي وهذا أمر يجب أن يتوقف إذ لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في معاناة الناشطين الشجعان الذين كثيرا ما يخاطرون بحياتهم من أجل الحرية والديمقراطية".

يذكر أن السلع والتكنولوجيات المصممة للاستخدام في ظروف سلمية ومدنية ولكن أيضا في بناء أسلحة الدمار الشامل أو في تنفيذ الهجمات الإرهابية تخضع بالفعل لنظام مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي.

وسيبدأ البرلمان الاوروبي محادثاته مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بمجرد ان تتفق على موقفها التفاوضي حول هذه القضية. (النهاية) ن خ / ر ج