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  عام
رماة منتخب الكويت يواصلون تألقهم ببطولة سمو الأمير للرماية
17/01/2018 | LOC20:24
17:24 GMT 		| أخبار الكويت
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تتويج الرامية ايمان الشماع
تتويج الرامية ايمان الشماع

الكويت - 17 - 1 (كونا) -- واصل رماة وراميات منتخب الكويت تألقهم في بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى السابعة للرماية المتواصلة هنا بعد فوزهم اليوم الأربعاء باربع ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات عبر الرماة حمد النمشان وايمان الشماع وعبدالله الطرقي إضافة الى ميدالية فضية.

وجاء فوز الرامي النمشان عقب احرازه المركز الأول بمسابقة رماية (المسدس ضغط هواء) لمسافة 10 امتار متفوقا على الرامي العماني اسماعيل العربي بعد جولة إضافية فاصلة بعد أن جمعا نفس الرصيد من النقاط وهو 237 نقطة في حين فاز التونسي علاء العثماني بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثا بمجموع 212 نقطة.
اما الرامية الشماع فجاء تتويجها بالذهب بعد تصدرها مسابقة رماية (السكيت) للسيدات بعد إصابتها 56 طبقا في الجولة النهائية متقدمة على الكازاخستانية اوليغا بانارينا التي حصلت على الميدالية الفضية ب53 طبقا فيما جاءت الرامية البحرينية مريم حساني في المركز الثالث بمجموع 42 طبقا.
وتمكن الرامي الطرقي من الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة رماية (السكيت) للرجال بعد تعادله في الجولة النهائية مع مواطنه عبد العزيز الفيحان عقب اصابتهما معا 56 طبقا ليحتكما إلى جولة فاصلة حسمها الرشيدي لينال الفيحان الفضية فيما نال الرامي الإيطالي جياني تازا الميدالية البرونزية بمجموع 44 طبقا.
وبنهاية منافسات اليوم الرابع وقبل الاخير للبطولة رفع منتخب الكويت رصيده في البطولة الى ثماني ميداليات بواقع ست ذهبيات و فضيتين منفردا بالصدارة فيما تختتم منافسات البطولة غدا باقامة نهائي مسابقة رماية (الدبل تراب) للرجال.
واعرب الامين العام للاتحادين الكويتي والعربي ومدير البطولة عبيد العصيمي عن فخره وجميع أسرة الرماية الكويتية بالمستوى المميز والإنجازات الكبيرة التي حققها ابطال الكويت في البطولة مضيفا أن النسخة الحالية شهدت منافسات قوية بفضل مشاركة نخبة من أبطال العالم بالرماية.
وقال العصيمي في تصريح للصحفيين عقب التتويج ان الاتحاد عمل بكل طاقته من اجل اظهار البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع وهو سمو أمير البلاد بالمستوى المطلوب منوها بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة. من جانبه ذكر الرامي الكويتي حمد النمشان في تصريح مماثل ان التركيز والاستعداد القوي كانا من اسباب حصوله على الميدالية الذهبية مضيفا ان المنافسة كانت صعبة في ضوء رغبة العديد من الرماة في التتويج وهو ما زاد من حجم الاثارة والندية بين الجميع.
وقال ان تأخره في الترتيب في بداية المسابقة لم يشكل له اي نوع من انواع الضغط بل كان دافعا للفوز رغم مستوى الرماة المميز مثمنا دعم رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الرماية و جهودهم الكبيرة من اجل وصول الرماة الكويتيين الى هذا المستوى المميز .
بدورها قالت الرامية الشماع ان فوزها بهذه المسابقة الصعبة التي استمرت على مدار يومين جاء بفضل التدريبات القوية والمكثفة التي سبقتها معربة عن سعادتها الكبيرة بالفوز بهذه البطولة الغالية.(النهاية) ف ش ا / ع ب د
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تتويج الرامي الكويتي حمد النمشان
تتويج الرامي الكويتي حمد النمشان
تتويج الرامي عبدالله الطرقي
تتويج الرامي عبدالله الطرقي
الامين العام للاتحادين الكويتي والعربي ومدير البطولة عبيد العصيمي
الامين العام للاتحادين الكويتي والعربي ومدير البطولة عبيد العصيمي
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