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  الشؤون السياسية
الرئيس الايراني يؤكد عزم بلاده على تطوير علاقاتها مع سلطنة عمان
17/01/2018 | LOC20:21
17:21 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 17 - 1 (كونا) -- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء ان بلاده عاقدة العزم على تطوير علاقاتها مع الدول الاسلامية ومنها سلطنة عمان.
ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن روحاني قوله لدى استقباله رئيس البرلمان العماني خالد هلال المعولي الذي يزور طهران للمشاركة في الدورة ال13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ان "الاعداء لا يريدون للدول الاسلامية ان تعيش الى جانب بعضها البعض بتلاحم وتضامن" مشددا على ارادة بلاده "الجادة لتطوير علاقاتها الاخوية والشاملة مع الدول الاسلامية".
واعتبر ان العلاقات بين بلاده وسلطنة عمان في تطور مستمر اضافة الى ان العلاقات السياسية والثقافية المشتركة "هي على اعلى المستويات" مشيرا الى ان تفعيل الطاقات الاقتصادية المتاحة من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.
واكد روحاني ان بلاده ترحب بنشاط المستثمرين العمانيين في المناطق الحرة ل(جابهار) و(جاسك) اضافة الى مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما حقل تجارة (الترانزيت) معتبرا ان تعزيز التبادل المصرفي وتسهيل نشاط التجار والمستثمرين "يحظى بأهمية".
واعتبر ان الملتقيات والمباحثات بين قادة الدول الاسلامية حول مختلف القضايا والمشاكل المشتركة والخروج بقرارات مشتركة تعد "خطوة مؤثرة" على صعيد تضامن الدول وارساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه اكد رئيس البرلمان العماني ان بلاده سعت لاداء دورها الانساني في مجال دعم الشعب اليمني مشددا على ان الحوار والحل السياسي هو السبيل الأمثل لارساء السلام والاستقرار في المنطقة.
ووصف المعولي العلاقات بين طهران ومسقط بأنها "متميزة وودية" مؤكدا عزم بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية لتصل الى مستوى العلاقات السياسية.
يذكر ان اعمال الدورة ال13 لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية المنعقد في طهران اختتم اعماله اليوم الاربعاء بمشاركة وفد من مجلس الامة الكويتي برئاسة امين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وعضوية عضو اللجنة التنفيذية للشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله اضافة الى امين عام مجلس الامة علام الكندري. (النهاية) ف ز / ر ج
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