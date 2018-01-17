واشنطن - 17 - 1 (كونا) - قال طبيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان صحة الرئيس البدنية والعقلية "ممتازة" وذلك بعد اجرائه فحوصات اضافية للتأكد من سلامته النفسية ورجاحة عقله بناء على رغبته الشخصية.

وقال نائب الاميرال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء امس الثلاثاء ان "كل البيانات تشير الى ان ترامب البالغ من العمر 72 عاما يتمتع بصحة جيدة وأنه قادر على القيام بمهامه كرئيس طوال فترة ولايته".

وأوضح ان ترامب طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة جدا" مؤكدا انه "ليست لديه اية مشاكل إدراكية او عقلية على الإطلاق".

واضاف أنها على حد علمه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس لفحص طبي كهذا خلال ولايته.

وكشف جاكسون ان البيانات الحيوية للرئيس تشير الى ان وزنه البالغ 108 كيلوغرامات يتطلب ان يفقد منه من 10 الى 15 كيلوغراما بالاضافة الى القيام بالمزيد من التمارين الرياضية.

وأوضح الطبيب انه سيعمل على اعداد برنامج لمحاولة تخفيف السعرات الحرارية والدهون والكربوهايدرات في النظام الغذائي لدى الرئيس "قدر المستطاع".(النهاية) ه ي / خ ن ع