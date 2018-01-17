 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
17 يناير 2018 10:09 ص
01 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
طبيب البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة عقلية وبدنية "ممتازة"      الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0      السفير الكويتي لدى القاهرة يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم      السعودية: مقتل مطلوب للجهات الامنية في تبادل لاطلاق النار ببلدة العوامية      تقرير أمريكي: ثلاثة من كل أربعة مدانين بالإرهاب ولدوا خارج الولايات المتحدة
  اقتصاد
وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور مشروع الخط الحديدي الفائق السرعة في طنجة
17/01/2018 | LOC09:32
06:32 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
وفد طالبات ( كن من المتفوقين) خلال جولة في ورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في طنجة
وفد طالبات ( كن من المتفوقين) خلال جولة في ورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في طنجة

من بدور الحمد

الرباط - 17 - 1 (كونا) -- زار وفد طالبات (كن من المتفوقين) في اليوم الثالث له بالمغرب مشروع الخط الحديدي الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء ضمن برنامج ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يستمر حتى 20 من الشهر الجاري.
وقالت المديرة المالية والادارية في الشركة العامة لصيانة القطارات الفائقة السرعة وفاء ملاجتي ان مشروع الخط الحديدي الذي يربط مدينتي طنجة والدار البيضاء يهدف الى تطوير منظومة النقل ومواكبة الارتفاع المتزايد الذي تعرفه حركة النقل بالمغرب وتسريع زمن الرحلة للمسافرين.
واضافت ملاجتي ان ورشة صيانة القطارات تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في 2015 وهي مهيأة لصيانة 30 قطارا موضحة ان الصيانة تعود مسؤوليتها الى الشركة المغربية لصيانة القطارات (SMMRGV).
وذكرت ان تكاليف المشروع الاجمالية تقدر بحوالي 9ر22 مليار درهم مغربي اي ما يعادل حوالي 705 ملايين دينار كويتي ونحو 34ر2 مليار دولار امريكي.
واشارت الى ان افتتاح مشروع القطار الفائق السرعة سيكون في الصيف المقبل من هذا العام ليكون اول قطار من نوعه في القارة الافريقية بسعة 550 راكبا في كل قطار وبسرعة تشغيلية تبلغ 320 كيلومترا في الساعة.
وثمنت ملاجتي دعم دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لهذا المشروع الذي يترجم عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المغربية.
وأجرت الطالبات جولة حرة في ورشة صيانة القطارات للاطلاع على كيفية تجهيز القطارات الجديدة.
وأتاح مسؤولو المشروع للطالبات فرصة دخول احد القطارات للاطلاع عليه فقط وللشعور بالتجربة المميزة قبل تدشين اول رحلة له.(النهاية) ب م ح / خ ن ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
وفد طالبات (كن من المتفوقين) مع مشرفات من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن وزارة التربية الكويتية مع المديرة المالية في شركة صيانة القطارات الفائقة السرعة
وفد طالبات (كن من المتفوقين) مع مشرفات من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن وزارة التربية الكويتية مع المديرة المالية في شركة صيانة القطارات الفائقة السرعة
احد القطارات الفائقة السرعة خلال تجهيزه لتجربة عملية في طنجة
احد القطارات الفائقة السرعة خلال تجهيزه لتجربة عملية في طنجة
ورشة صيانة و تجريب القطارات فائقة السرعة في طنجة التي ستدشن في الصيف المقبل 2018
ورشة صيانة و تجريب القطارات فائقة السرعة في طنجة التي ستدشن في الصيف المقبل 2018
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   صورة اليوم
2.   الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0
3.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8 سنتات ليبلغ 52ر66 دولار
4.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
5.   دار الأوبرا الكويتية تحيي أمسية موسيقية في انقرة
6.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور مشروع الخط الحديدي الفائق السرعة في طنجة
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS