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  اقتصاد
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0
17/01/2018 | LOC09:11
06:11 GMT 		| أخبار الكويت
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 300ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 368ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 414ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس بعد انخفاضه بشكل كبير في الأيام الماضية.
وجاء تراجع الدولار الأمريكي في الأيام الماضية إثر المخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيتجاوز النمو الأمريكي ويدفع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بقيادة البنك المركزي الأوروبي إلى البدء في تفكيك السياسة النقدية المتساهلة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. (النهاية) م ع م / ت ب
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