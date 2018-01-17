الكويت - 17 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 52ر66 دولار أمريكي مقابل 60ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح لكن وجود طلب قوي واستمرار التخفيضات الإنتاجية التي تقودها منظمة (أوبك) وروسيا حدا من هذا الانخفاض.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 11ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 15ر69 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا ليصل إلى مستوى 73ر63 دولار. (النهاية) أ س ج / ت ب