 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
17 يناير 2018 10:09 ص
01 جمادى الأولى 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
طبيب البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة عقلية وبدنية "ممتازة"      الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0      السفير الكويتي لدى القاهرة يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم      السعودية: مقتل مطلوب للجهات الامنية في تبادل لاطلاق النار ببلدة العوامية      تقرير أمريكي: ثلاثة من كل أربعة مدانين بالإرهاب ولدوا خارج الولايات المتحدة
  طاقة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8 سنتات ليبلغ 52ر66 دولار
17/01/2018 | LOC09:07
06:07 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8 سنتات ليبلغ 52ر66 دولار
الكويت - 17 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 52ر66 دولار أمريكي مقابل 60ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح لكن وجود طلب قوي واستمرار التخفيضات الإنتاجية التي تقودها منظمة (أوبك) وروسيا حدا من هذا الانخفاض.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 11ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 15ر69 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا ليصل إلى مستوى 73ر63 دولار. (النهاية) أ س ج / ت ب
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   صورة اليوم
2.   الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 368ر0
3.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8 سنتات ليبلغ 52ر66 دولار
4.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
5.   دار الأوبرا الكويتية تحيي أمسية موسيقية في انقرة
6.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور مشروع الخط الحديدي الفائق السرعة في طنجة
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS