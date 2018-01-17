الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 17/01/2018 | LOC09:00

06:00 GMT | أخبار الكويت الكويت - 17 - 1 (كونا) -- السابع عشر من يناير ------------------- 1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا تحت رقم (2) لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات في دولة الكويت.

1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا تحت رقم (3) لسنة 1962 بتشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت وتكونت من 14 وزيرا وضمت الوزارة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وزيرا للمالية والاقتصاد والشيخ جابر العلي السالم الصباح وزيرا للكهرباء والماء وحمود الزيد الخالد وزيرا للعدل والشيخ خالد عبدالله السالم الصباح وزيرا للجمارك والموانئ والشيخ سالم العلي السالم الصباح وزيرا للأشغال العامة والشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وزيرا للداخلية والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزيرا للإرشاد والأنباء والشيخ صباح السالم الصباح وزيرا للخارجية وعبدالعزيز حمد الصقر وزيرا للصحة والشيخ عبدالله الجابر الصباح وزيرا للتربية والتعليم والشيخ مبارك الحمد الصباح وزيرا للأوقاف والشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح وزيرا للبريد والبرق والهاتف والشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح وزيرا للدفاع ومحمد يوسف النصف وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

1974 - إصدار صحيفة (الوطن) جريدة يومية بعد أن كانت جريدة أسبوعية تعنى بالشؤون السياسية منذ صدور عددها الأول في 5 يونيو 1962 وكان أول رئيس تحرير لها أحمد العامر وتم اغلاقها في يناير 2015 وسحب ترخيصها من قبل وزارة الاعلام بسبب مخالفتها قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006.

1981 - وفاة الشيخ عبدالله النوري وهو من أبرز رجال الدين في الكويت كان أديبا ومؤرخا وعمل مدرسا في المدرسة المباركية والأحمدية والمعهد الديني وكاتبا في المحكمة عام 1926 ومديرا للإذاعة الكويتية في عام 1955 وعمل في الامامة والخطابة في مسجد دسمان ورشح عضوا في لجنة الفتوى عام 1964 ألف كتب عدة في الدعوة والارشاد وتاريخ الكويت برز اسمه في الاجابة عن تساؤلات المشاهدين خلال برنامجه الناجح (مع الدين) في تلفزيون الكويت.

1991 - قوات التحالف تشن فجر هذا اليوم هجوما جويا على القوات العراقية في الكويت وفي العراق بقيادة الجنرال الأمريكي نورمان شوارتزكوف لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم ووقع هذا الهجوم في إطار عملية أطلق عليها اسم (عاصفة الصحراء)انتشر 580 ألف جندي من القوات المتحالفة في مقابل 540 ألف جندي عراقي.

1994 - إعادة افتتاح قاعدة علي السالم الجوية جنوب غربي الكويت بعد إعادة بنائها اثر تدميرها بفعل قوات النظام العراقي البائد على الكويت بتكلفة 105 ملايين دولار.

2001 - بيان لوزارة الخارجية يؤكد أن ما ردده نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز من المغالطات والتهديدات لدولة الكويت وما ادعاه عدي صدام حسين عضو المجلس الوطني العراقي بأن "دولة الكويت جزء لا يتجزأ من العراق" يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرار (833) المتعلق بترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق وأعلن العراق قبوله بهذا القرار عبر كل مؤسساته الدستورية بما فيه المجلس الوطني العراقي الذي صادق على القرار واعتمد كوثيقة في مجلس الأمن.

2004 - مندوبة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نبيلة الملا تقدم أوراق اعتمادها إلى الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان لتكون بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة وانضمت الملا إلى وزارة الخارجية الكويتية في عام 1968.

2005 - دولة الكويت تنضم إلى مشروع مكافحة حمى الوادي المتصدع الذي تشرف عليه المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بهدف منع انتشار المرض في الكويت والتعرف على سبل مكافحته.

2007 - اللاعب الدولي السابق جاسم يعقوب نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم يحصل على لقب أسطورة دورات الخليج التي انطلقت عام 1970 في البحرين من بين 11 لاعبا خليجيا في الاستفتاء الذي أجرته قناة دبي الرياضية الاماراتية اختار 60 في المئة من المشاهدين و 40 في المئة من الخبراء والنقاد الرياضيين جاسم يعقوب لهذا اللقب.

2008 - وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي يصدر قرارا باعتبار جزيرة أم المرادم التي تقع على بعد 40 كيلومترا من الساحل إلى الشرق من منطقة النويصيب في جنوب الكويت دائرة جمركية خاضعة للأنظمة والقوانين والقرارات الجمركية.

2013 - دولة الكويت تقدم تبرعا بقيمة 362 ألف دينار مقدما من لجنة احياء التراث الاسلامي في دولة الكويت إلى لجنة زكاة القدس لدعم صمود الشعب الفلسطيني. 2017 - وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يوقع على خطاب اعلان النوايا بين الكويت و منتدى حوار التعاون الاسيوي. (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة