الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الثلاثاء حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش 17/01/2018 | LOC02:47

23:47 GMT | أخبار الكويت القاهرة - رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال يشيد بجهود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع العربي وتحقيق السلام. الكويت - رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك يؤكد ان حصول دولة الكويت على مقعد في مجلس الامن الدولي يبعث رسالة إيجابية بأهميتها الدولية قائلا انها تمثل صوت العقل في المنطقة. أربيل - دولة الكويت تتكفل بتركيب أطراف صناعية لنحو 66 شخصا أصيبوا بمدينة الموصل خلال سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على المدينة الواقعة شمالي العراق. طهران - رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري يشيد بمبادرة دولة الكويت في استضافة مؤتمر المانحين من اجل اعادة اعمار العراق وذلك منتصف الشهر المقبل. جدة - قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة وتدميره.(النهاية) س ع م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة