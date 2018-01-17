واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها ستساهم ب 60 مليون دولار أمريكي من المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لكنها "ستجمد" 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر ناورت للصحفيين إن الولايات المتحدة "ستجمد 65 مليون دولار أمريكي وهي أموال سينظر فيها مستقبلا ولم تلغ".

وعللت ناورت قرار تجميد تلك المساعدات ب "رغبة الولايات المتحدة في أن ترى بعض المراجعات في كيفية عمل الاونروا".

وأضافت أن "أحد مكاتبنا لديه دور رقابي رسمي مع الاونروا ولدينا أشخاص على الأرض يقومون بالنظر في بعض أنشطة اونروا وكيفية انفاق تلك الأموال".

من جانب آخر قالت ناورت إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم مساهمة قدرها 60 مليون دولار للمحافظة على عمل المدارس والخدمات الصحية وضمان دفع رواتب المعلمين ومقدمي الرعاية الصحية.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد هدد أوائل يناير الجاري بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية متهما اياها ب "عدم الرغبة" في التفاوض على معاهدة سلام طال انتظارها مع اسرائيل على حد قوله بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل. (النهاية) أ ك / ه س ص