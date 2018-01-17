لندن - 16 - 1 (كونا) -- طالبت بريطانيا اليوم الثلاثاء النظام السوري بالمشاركة بشكل بناء في مفاوضات (جنيف) بوساطة من الأمم المتحدة والموافقة على المشاركة في محادثات مباشرة مع المعارضة السورية.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت في بيان صحفي عقب اجتماعه في لندن بوفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية انه " بات جليا أن التسوية السياسية هي وحدها القادرة على وضع حد للمعاناة الإنسانية ولحالة عدم الاستقرار في المنطقة".

واعرب عن قلقه من استمرار النظام السوري وداعميه في قصف المعارضة في (الغوطة الشرقية) و (أدلب) الامر الذي تسبب خلال الأسابيع الأخيرة في مقتل المئات من المدنيين وتشريد عشرات الآلاف وتدمير المستشفيات.

ودعا بيرت النظام السوري الى وقف الاعتداءات وعمليات القصف على المدنيين مشيرا الى انه بعد مرور نحو سبعة اعوام من الصراع قتل ما لايقل عن 400 الف شخص ونزح الملايين من المدنيين عن مناطقهم.

واكد دعم بريطانيا وشركائها الدوليين لجهود الامم المتحدة في إنجاح مسار (جنيف) مشيدا في ذات السياق بالمشاركة البناءة للمعارضة السورية برئاس نصر الحريري في الجولة الأخيرة من المحادثات.

وعلى صعيد متصل دعا نصر الحريري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد وعلى روسيا وإيران للعودة إلى طاولة المحادثات.(النهاية) خ د / س ع م