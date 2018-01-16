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  الثقافة والفنون والآداب
افتتاح معرض الكتاب المستعمل ضمن مهرجان القرين الثقافي
16/01/2018 | LOC20:50
17:50 GMT 		| أخبار الكويت
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جانب من الكتب المعروضة في معرض الكتاب المستعمل
جانب من الكتب المعروضة في معرض الكتاب المستعمل
الكويت - 16 - 1 ( كونا ) -- افتتح في مكتبة الكويت الوطنية اليوم الثلاثاء معرض الكتاب المستعمل والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين ضمن أنشطة الدورة ال24 من مهرجان القرين الثقافي.
ويضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام عددا كبيرا من العناوين المتنوعة بين علم الاجتماع والفلسفة وكتب الأدب التي تضم الشعر والقصة والرواية وكذلك كتب الدراسات النقدية والدراسات العلمية والاقتصاد والسياسية والعلوم والطب.
وقال مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل في تصريح صحفي ان الغرض من هذا المعرض هو اتاحة الفرصة للجمهور والمثقفين والكتاب والطلبة والادباء للاطلاع على الكتب القديمة المستعملة ومنها كتب قيمة قد لا يجدها القارى بسهولة فى المكتبات العامة ودور النشر.
واضاف ان المعرض هو محاولة لاتاحة الفرصة للقراء للحصول على مثل هذه الكتب وبسعر زهيد وفي متناول الجميع بهدف نشر الثقافة والمعرفة والاداب والفنون والعلوم من خلال هذة الكتب القيمة.
وذكر ان المعرض يقام بالتعاون مع رابطة الادباء الكويتية ويفتح ابوابه على فترتين صباحية ومسائية لاتاحة الفرصة امام المهتمين باقناء الكتب للاطلاع عليها وشرائها معربا عن سعادته باستضافة المكتبة لمثل هذه النوعية من الفعاليات.
ومن جهته قال امين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي في تصريح مماثل ان للكتاب الورقي اهمية كبرى فى حياة الشعوب "اذ يساهم في التطوير والثقافة وتهذيب النفس ويساعد فى ترسيخ المعلومات خلافا للكتاب الالكترونى".
واكد حرص الرابطة من خلال المساهمة في هذا المعرض على ايصال الكتب القديمة والحديثة الى اكبر شريحة من القراء وبسعر زهيدة جدا وحسب قيمة الكتاب واهميته مشيرا الى ان الرابطة لا تهدف الى الربح المادى بل تحقيق غاية اجتماعية من خلال نشر الثقافة بالمجتمع الكويتي.
ومن جانبه أوضح صاحب مكتبة الكويت التراثية وامين رابطة الادباء الكويتيين سابقا الباحث صالح المسباح في تصريح مماثل ان الرابطة اعتادت على اقامة معارض للكتب المستعملة في مقرها الا انه وبمناسبة مهرجان القرين فقد تم تطبيق فكرة معرض الكتب المستعملة ضمن فعاليات المهرجان باستخدام مخزون الكتب التى يتم اهدائها للرابطة.
وأشار الى ان الرابطة ستنظم في 28 من الشهر الجاري معرضا للكتب المستعملة في مقرها بمنطقة (العديلية) يستمر لمدة اسبوع. (النهاية) ش ه د / ف ش
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مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل وامين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي اثناء افتتاح معرض الكتاب المستعمل
مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل وامين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي اثناء افتتاح معرض الكتاب المستعمل
مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل وامين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي والباحث صالح المسباح خلال المعرض
مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل وامين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي والباحث صالح المسباح خلال المعرض
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