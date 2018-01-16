واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الامريكيتان في تقرير مشترك اليوم الثلاثاء أن ثلاثة من كل أربعة اشخاص أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب الدولي في محاكم أمريكية في الفترة ما بين ال 11 من سبتمبر 2001 وال 31 من ديسمبر 2016 "قد ولدوا خارج الولايات المتحدة".

وجاء هذا التقرير في إطار الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعليق جزئي على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال تلك الفترة قامت سلطات انفاذ القانون في الولايات المتحدة بإبعاد 1716 شخصا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي عام 2017 اجرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي 2554 لقاء مع أفراد مدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين أثناء سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وقال النائب العام الأمريكي جيف سيشنز "هذا التقرير يكشف حقيقة لا يمكن الجدال فيها وهي أن نظام الهجرة لدينا أدى لتقويض أمننا القومي وسلامة شعبنا".

وأكد سيشنز أن المعلومات الواردة في هذا التقرير ليست سوى "غيض من فيض" مضيفا "نجري الآن تحقيقات حول آلاف الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة من بينهم المئات الذين جاءوا كلاجئين".

وقد كشف التقرير أن 549 شخصا على الأقل أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب خلال الفترة من ال 11 سبتمبر 2011 حتى نهاية عام 2016 موضحا أن ما نسبته 73 في المئة من هؤلاء المدانين وعددهم 402 شخصا قد ولدوا خارج الولايات المتحدة.

ومن بين ال 549 مدانا يوجد 254 مدانا غير أمريكيين و 148 مدانا ولدوا بالخارج وحصلوا على الجنسية الامريكية و 147 مواطنا أمريكيا بالولادة. (النهاية) أ ك / ه س ص