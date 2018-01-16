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  الشؤون السياسية
الزياني يبحث مع مسؤولين بريطاني ونيوزلندي سبل تعزيز التعاون المشترك
16/01/2018 | LOC20:45
17:45 GMT 		| الأخبار الخليجية
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الرياض - 16 - 1 (كونا) -- اجتمع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الرياض اليوم الثلاثاء مع كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الاوسط في المملكة المتحدة الفريق الركن السير جون لوريمير.
وذكرت الامانة العامة للمجلس في بيان صحفي ان الاجتماع بحث علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.
كما تم التداول بشأن تنفيذ مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في البحرين في ديسمبر 2016 في الجوانب العسكرية والامنية اضافة الى استعراض تطورات الاوضاع الامنية في المنطقة والجهود الرامية الى محاربة الارهاب ومكافحة تنظيماته المتطرفة.
على صعيد متصل اكد الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم خلال اجتماع مع سفير جمهورية نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو اهتمام مجلس التعاون بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين اضافة الى بحث تطورات الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.(النهاية) ا د / ا م م
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