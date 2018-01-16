جدة - 16 - 1 (كونا) -- بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء مع المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ اخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية بكافة جوانبها المختلفة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المبعوث الاممي لليمن تاكيده اهمية بناء الثقة كارضية لاي لقاءات قادمة والمرتكزة على اسس السلام ومرجعياته المتعارف عليها مستعرضا خلاصة نتائج زيارة نائبه الى صنعاء والوقوف على الاوضاع الجارية هناك.

من جانبه قال الرئيس اليمني ان هذا اللقاء يأتي "بعد ان غدرت المليشيا الحوثية الانقلابية بالرئيس السابق علي عبدالله صالح مما يؤكد على دمويتهما واقصائهما لكل من يختلف معها ويتعذر تفهمهم واستيعابهم لمفردات السلام".(النهاية) ن س ع / ا م م