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قائد الجيش اللبناني: احبطنا بفضل الامن الاستباقي جميع مخططات "الارهابيين"
16/01/2018 | LOC19:51
16:51 GMT 		| الأخبار العربية
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قائد الجيش اللبناني مستقبلا الملحقين العسكريين المعتمدين لدى بيروت
قائد الجيش اللبناني مستقبلا الملحقين العسكريين المعتمدين لدى بيروت
بيروت - 16 - 1 (كونا) -- اكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم الثلاثاء ان الجيش والقوى الامنية اللبنانية استطاعت بفضل الامن الاستباقي ان تحبط جميع مخططات "الارهابيين" في البلاد خلال عام 2017.
وقال عون خلال استقباله الملحقين العسكريين العرب والاجانب المعتمدين في بيروت ان "الجيش اللبناني تمكن من دحر مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتنظيم (جبهة النصرة) عن الحدود الشرقية مع سوريا بشكل كامل وتفكيك عشرات الشبكات والخلايا التابعة للتنظيمين في الداخل ما حمى البلاد من خطر العمليات الانتقامية".
واضاف ان المنطقة العربية بشكل عام شهدت خلال العام المنصرم انجازات كبيرة في مواجهة "الارهاب" اهمها القضاء على (داعش) في العراق وانحسار وجوده في سوريا بشكل كبير.
وشدد على ضرورة استمرار المواجهة الامنية المباشرة ل"الارهاب" لافتا الى ان "المواجهة الجذرية لهذه الظاهرة تتطلب معالجة حقيقية للقضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الشائكة".
واعرب عون عن امتنانه "للمساعدات النوعية التي قدمتها دول صديقة للجيش اللبناني واسهمت بقوة في تحقيق الانتصار على الارهاب التنظيمات الارهابية عند الحدود الشرقية".
واضاف "نحن نراهن مجددا على دور الدول الصديقة في المؤتمر الذي سيعقد خلال شهر فبراير المقبل في روما دعما للجيش اللبناني خصوصا وان المجتمع الدولي برمته بات يدرك تماما ان الجيش اللبناني شريك اساسي في مكافحة الارهاب والحفاظ على الاستقرار الاقليمي والدولي وان عقيدته تتمحور حول الدفاع عن لبنان حصرا والحفاظ على قيم الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان".
وجدد عون التأكيد على التزام الجيش اللبناني الحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية لبلاده بالتعاون مع القوات الدولية في اطار قرار مجلس الامن الدولي 1701 مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد لمواجهة اي عدوان اسرائيلي ضد لبنان.
وكان الجيش اللبناني قد شن في شهر اغسطس من العام الماضي عملية عسكرية ضد مسلحي (داعش) في المنطقة الحدودية الوعرة مع سوريا بشمال شرق لبنان وتمكن من طرد مسلحيه وفرض سيطرته على المنطقة بالكامل.
وفي خبر امني منفصل اعلن الجيش اللبناني في بيان انه اوقف 20 سوريا بعد مداهمة مخيمات للنازحين في منطقة (عرسال) بشمال شرق لبنان.
واضاف ان الموقوفين متهمون بالتواصل مع المجموعات "الارهابية" التي كانت تنتشر في المنطقة والعمل لوجستيا لمصلحتها والاتجار بالاسلحة الحربية.
يذكر ان (عرسال) الحدودية مع سوريا تحتضن عشرات الاف النازحين السوريين الذين ينتشرون داخلها وفي مخيمات عشوائية اقيمت عند اطراف البلدة.(النهاية) و س م / ا م م
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