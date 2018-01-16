الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشوي اليوم الثلاثاء حرص بلادها على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك في بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عقب اللقاء الذي عقده نائب رئيس الغرفة مع الوزيرة بوتشوي والوفد المرافق لها.

وقالت بوتشوي وفقا للبيان ان اللقاء يأتي في اطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين موضحة ان بلادها تتميز بموقع استراتيجي ونظام سياسي ديمقراطي مستقر وتمتلك ثروات طبيعية وفرصا استثمارية واعدة مما يخولها لتكون مكانا خصبا للاستثمار.

واشارت الى سعي بلادها لتكون مركزا رئيسا للتجارة في غرب افريقيا فضلا عن تقوية الجانب الاقتصادي المشترك مع دولة الكويت وذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

كما لفتت الى مساعي البلدين لتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي اضافة الى مذكرة تفاهم لاقامة المشاورات الثنائية.

من جانبه اكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان وفقا للبيان حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية غانا داعيا الى تكثيف زيارات الوفود التجارية.

وأوضح ان قطاع الاعمال الكويتي يتطلع للتعرف على القوانين التجارية والاسثتمارية والامتيازات التي تقدم للمستثمر الاجنبي في غانا فضلا عن التعرف على القطاعات الحيوية التي تتميز بها.

وأكد استعداد الغرفة التام لتقديم كل الخدمات بغية تشجيع وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. (النهاية) ف ن ك / م ص ع