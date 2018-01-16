 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
16 يناير 2018 10:43 م
29 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
تقرير أمريكي: ثلاثة من كل أربعة مدانين بالإرهاب ولدوا خارج الولايات المتحدة      الاعلان الختامي لندوة (القرين الثقافي) يؤكد أهمية اطلاق حوار ثقافي اقتصادي عربي      شركة المطارات العمانية تشارك غدا قي معرض الكويت للطيران      اتفاق بين بنغلاديش وميانمار على عودة لاجئي الروهينغيا في غضون عامين      وزير الخارجية الكويتي يتوجه الى فرنسا في زيارة رسمية      (السكنية) الكويتية تستدعي الدفعة الثانية من القطعة الأولى بقسائم جنوب عبدالله المبارك      (الخيرية) العالمية تنظم مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني بالعراق 12 فبراير
  الشؤون السياسية
مسؤول اممي: الكويت صوت العقل في المنطقة
16/01/2018 | LOC19:11
16:11 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك
رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك

من هاني البحراني

الكويت - 16 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك اليوم الثلاثاء ان حصول دولة الكويت على مقعد في مجلس الامن الدولي يبعث رسالة إيجابية بأهميتها الدولية قائلا انها تمثل صوت العقل في المنطقة.
وأضاف لايتشاك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت ان "انتخاب الكويت بغالبية 188 صوتا يعد دليلا واضحا على دورها البناء داخل منظومة الامم المتحدة".
واوضح "لقد جئت لأعرب عن تقديري للدور البناء جدا الذي تلعبه دولة الكويت في الأمم المتحدة والذي تم التعبير عنه بشكل استثنائي من خلال انضمامها إلى مجلس الأمن." واعتبر ان انضمام الكويت الى مجلس الامن جاء في فترة عصيبة مليئة بالتحديات معربا عن توقعه بأن تسهم الكويت بخبرتها وحكمتها ونهجها البناء في حل القضايا الاقليمية ".
وحول نيل الكويت لقب "مركز العمل الإنساني" فضلا عن رؤية سمو أمير البلاد (الكويت 2035) ومدى مساهمتهما في تحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد قال لايتشاك إنه "في ظل عالم مليء بالنزاعات فإننا في امس الحاجة الى دور الكويت باعتبارها رائدة للعمل الإنساني كما انه دور يحظى بتقدير كبير".
وأعرب المسؤول الاممي عن تقديره للمساعدات الانسانية السخية التي تقدمها دولة الكويت فضلا عن سعيها لتنفيذ (أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030) قائلا إنها شراكة "مربحة للجانبين" الأمم المتحدة والكويت .
وحول المؤتمر المقبل بشأن إعادة إعمار العراق في المناطق التي دمرتها الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والذي ستستضيفه الكويت في فبراير المقبل اكد لايتشاك أهمية هذا المؤتمر بخاصة انه "سيجمع الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من اجل المساعدة على اعادة العراق إلى سابق عهده" معربا عن تقديره الكبير لدولة الكويت على هذه المبادرة.
ويقوم لايتشاك بجولة في المنطقة استهلها بدولة الإمارات العربية أمس وتشمل الكويت ودولة قطر.
وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل لايتشاك وبحث معه جملة موضوعات عدة من بينها التحضير للميثاق العالمي للهجرة الذي ستبدأ المفاوضات الدولية حوله في فبراير المقبل.
وتشغل دولة الكويت حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي للعامين (2018 -2019) بعدما نالت اصوات 188 دولة من اصل 192 دولة عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة. (النهاية) ه ب / أ م س
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك خلال لقاء صحفي
رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك خلال لقاء صحفي
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   (كويت سكاي دايف) للقفز المظلي الحر..حلم شبابي يلف عنان السماء أصبح حقيقة على الأرض
2.   متخصصون بالأمن الغذائي:الكويت الأولى عربيا في مجال الأمن الغذائي
3.   وفد الطلبة الكويتيين المتفوقين يواصل جولته في ألبانيا بزيارة صندوق التنمية الألباني
4.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور الحي الجامعي (سايس 3) بمدينة فاس المغربية
5.   السودان.. اجراءات اقتصادية قاسية تقود لارتفاع الاسواق وتهدد بتوقف المصانع
6.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 67 سنتا ليبلغ 60ر66 دولار
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS