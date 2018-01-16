 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
16 يناير 2018 10:44 م
29 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
تقرير أمريكي: ثلاثة من كل أربعة مدانين بالإرهاب ولدوا خارج الولايات المتحدة      الاعلان الختامي لندوة (القرين الثقافي) يؤكد أهمية اطلاق حوار ثقافي اقتصادي عربي      شركة المطارات العمانية تشارك غدا قي معرض الكويت للطيران      اتفاق بين بنغلاديش وميانمار على عودة لاجئي الروهينغيا في غضون عامين      وزير الخارجية الكويتي يتوجه الى فرنسا في زيارة رسمية      (السكنية) الكويتية تستدعي الدفعة الثانية من القطعة الأولى بقسائم جنوب عبدالله المبارك      (الخيرية) العالمية تنظم مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني بالعراق 12 فبراير
  عام
وزير الدفاع الكويتي: فخورون بالاداء المتميز للقوة البرية ودورها في حماية الوطن
16/01/2018 | LOC19:04
16:04 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
الرماية التدربية للدبابات
الرماية التدربية للدبابات
الكويت – 16 – 1 (كونا) -- أعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الثلاثاء عن فخره واعتزازه بالاداء المتميز للقوة البرية ودورها في حماية الوطن.
جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع عقب الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ ناصر الصباح لعدد من المواقع التابعة للقوة البرية وشهد خلالها عرضا تدريبيا للدبابات.
وأشاد بأداء عناصر القوة البرية وتطورهم الذي "لم يأت من فراغ انما هو نتيجة جد واجتهاد وتدريب مستمر" داعيا اياهم الى "وضع مصلحة الوطن الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من اجله نصب اعينهم".
وثمن الجهود "التي يقوم بها رجال جيشنا البواسل في الحفاظ على امن هذا الوطن المعطاء" ونقل لمنتسبي القوة البرية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للبيان بدأ الشيخ ناصر الصباح جولته بتفقد الموقع الاول لقوة واجب (صباح) بالمنطقة الشمالية وكان في استقباله لدى وصوله مدير الادارة والقوى البشرية بالقوة البرية العميد الركن منصور المطيري وعدد من ضباط القوة البرية حيث استمع الى ايجاز مفصل عن دور ومهام وواجبات القوة ومدى جاهزيتها واستعدادها.
وتوجه بعد ذلك لميدان (الأديرع) لمشاهدة الرماية التدربية للدبابات على مستوى فصيل وطاقم دبابات بميدان الرماية متعدد الاغراض حيث كان في استقباله آمر لواء (الشهيد المدرع 35) العقيد الركن مبارك الزعبي وعدد من ضباط اللواء حيث استمع الى ايجاز قدمه العقيد الزعبي عن قدرات الميدان ومدى الاستفادة منه في عمليات التدريب الدورية لرماية الدبابات وتعدد الاهداف المستخدمة به مما يسهم في صقل ورفع مهارات اطقم الدبابات.
كما قدم العقيد الزعبي شرحا حول مراحل ومجريات تنفيذ الرماية التدريبية والاهداف التي سيتم التعامل معها خلال رماية الفصيل ثم قدم آمر كتبية الدبابات العقيد الركن عبدالله الراجحي شرحا عمليا لرماية الدبابات الذى أنتهى بنتائج متميزة وعالية الدقة في اصابة الاهداف.
وأشاد الشيخ ناصر الصباح بدقة الرماية في اصابة الاهداف وبالجهود المبذولة من قبل ضباط وضباط الصف والافراد والتي "اتى حصاد ثمارها اليوم بعد العمل بإخلاص وجهد وتدريب مستمر".
ثم توجه الشيخ ناصر الصباح بعد ذلك الى موقع قيادة قوة الواجب (صباح) حيث استمع الى ايجاز القاه آمر قوة الواجب (صباح) العميد الركن سيف العازمي عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها قوة الواجب ومدى جاهزيتها لحماية المنطقة الشمالية واطلع بعدها على سير العمل ومهام القوة كما تفقد عمل الوحدات التابعة لها عن كثب في موقعها الميداني.
رافق الشيخ ناصر الصباح في الجولة رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح ورئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي والشيخ حمد الخالد المالك الصباح. (النهاية) ع ي س / م ص ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يتابع الرماية التدربية للدبابات
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يتابع الرماية التدربية للدبابات
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يطلع على مواقع قوة الواجب
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يطلع على مواقع قوة الواجب
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح في ميدان الأديرع للرماية
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح في ميدان الأديرع للرماية
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح مع ضباط وأفراد قوة الواجب
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح مع ضباط وأفراد قوة الواجب
دبابتان تابعتان لقوة واجب (صباح) بالمنطقة الشمالية خلال الرماية التدربية للدبابات
دبابتان تابعتان لقوة واجب (صباح) بالمنطقة الشمالية خلال الرماية التدربية للدبابات
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   (كويت سكاي دايف) للقفز المظلي الحر..حلم شبابي يلف عنان السماء أصبح حقيقة على الأرض
2.   متخصصون بالأمن الغذائي:الكويت الأولى عربيا في مجال الأمن الغذائي
3.   وفد الطلبة الكويتيين المتفوقين يواصل جولته في ألبانيا بزيارة صندوق التنمية الألباني
4.   وفد طالبات (كن من المتفوقين) يزور الحي الجامعي (سايس 3) بمدينة فاس المغربية
5.   السودان.. اجراءات اقتصادية قاسية تقود لارتفاع الاسواق وتهدد بتوقف المصانع
6.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 67 سنتا ليبلغ 60ر66 دولار
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS