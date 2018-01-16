الكويت – 16 – 1 (كونا) -- أعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الثلاثاء عن فخره واعتزازه بالاداء المتميز للقوة البرية ودورها في حماية الوطن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع عقب الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ ناصر الصباح لعدد من المواقع التابعة للقوة البرية وشهد خلالها عرضا تدريبيا للدبابات.

وأشاد بأداء عناصر القوة البرية وتطورهم الذي "لم يأت من فراغ انما هو نتيجة جد واجتهاد وتدريب مستمر" داعيا اياهم الى "وضع مصلحة الوطن الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من اجله نصب اعينهم".

وثمن الجهود "التي يقوم بها رجال جيشنا البواسل في الحفاظ على امن هذا الوطن المعطاء" ونقل لمنتسبي القوة البرية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للبيان بدأ الشيخ ناصر الصباح جولته بتفقد الموقع الاول لقوة واجب (صباح) بالمنطقة الشمالية وكان في استقباله لدى وصوله مدير الادارة والقوى البشرية بالقوة البرية العميد الركن منصور المطيري وعدد من ضباط القوة البرية حيث استمع الى ايجاز مفصل عن دور ومهام وواجبات القوة ومدى جاهزيتها واستعدادها.

وتوجه بعد ذلك لميدان (الأديرع) لمشاهدة الرماية التدربية للدبابات على مستوى فصيل وطاقم دبابات بميدان الرماية متعدد الاغراض حيث كان في استقباله آمر لواء (الشهيد المدرع 35) العقيد الركن مبارك الزعبي وعدد من ضباط اللواء حيث استمع الى ايجاز قدمه العقيد الزعبي عن قدرات الميدان ومدى الاستفادة منه في عمليات التدريب الدورية لرماية الدبابات وتعدد الاهداف المستخدمة به مما يسهم في صقل ورفع مهارات اطقم الدبابات.

كما قدم العقيد الزعبي شرحا حول مراحل ومجريات تنفيذ الرماية التدريبية والاهداف التي سيتم التعامل معها خلال رماية الفصيل ثم قدم آمر كتبية الدبابات العقيد الركن عبدالله الراجحي شرحا عمليا لرماية الدبابات الذى أنتهى بنتائج متميزة وعالية الدقة في اصابة الاهداف.

وأشاد الشيخ ناصر الصباح بدقة الرماية في اصابة الاهداف وبالجهود المبذولة من قبل ضباط وضباط الصف والافراد والتي "اتى حصاد ثمارها اليوم بعد العمل بإخلاص وجهد وتدريب مستمر".

ثم توجه الشيخ ناصر الصباح بعد ذلك الى موقع قيادة قوة الواجب (صباح) حيث استمع الى ايجاز القاه آمر قوة الواجب (صباح) العميد الركن سيف العازمي عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها قوة الواجب ومدى جاهزيتها لحماية المنطقة الشمالية واطلع بعدها على سير العمل ومهام القوة كما تفقد عمل الوحدات التابعة لها عن كثب في موقعها الميداني.

رافق الشيخ ناصر الصباح في الجولة رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح ورئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد السردي والشيخ حمد الخالد المالك الصباح. (النهاية) ع ي س / م ص ع