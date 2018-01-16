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النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يتابع الرماية التدربية للدبابات
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النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح يطلع على مواقع قوة الواجب
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النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح في ميدان الأديرع للرماية
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النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح مع ضباط وأفراد قوة الواجب
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دبابتان تابعتان لقوة واجب (صباح) بالمنطقة الشمالية خلال الرماية التدربية للدبابات
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