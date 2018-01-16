نيويورك - 16 - 1 (كونا) - دان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش اليوم الثلاثاء التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع امس الاثنين في العاصمة بغداد وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وقال كوبيش في بيان صحفي صدر عن البعثة إن "هذا التفجير الانتحاري المزدوج الجبان والمروع والذي استهدف بشكل عشوائي ساحة مزدحمة في بغداد خلال ساعة الذروة الصباحية يهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا الأبرياء".

وأضاف أن "الإرهابيين هزموا مؤخرا في ميدان المعركة لكنهم ما زالوا يشكلون تهديدا للعراق وخاصة للمواطنين العاديين".

وحث كوبيش السلطات على "توخي المزيد من اليقظة وتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي لإحباط أهداف الإرهابيين مثل مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الذين يسعون إلى عرقلة تعافي البلاد بعد نزاع طويل".

وأسفر تفجير مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين استهدفا ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد صباح الاثنين عن مقتل وإصابة العشرات. (النهاية) ا ص ف / خ ن ع