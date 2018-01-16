الكويت - 16 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 300ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 368ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 414ر0 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 311ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية واصل سعر صرف الدولار خسائره أمام سلة عملات الرئيسية في تعاملات أمس بعدما دفعت التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض برنامج التحفيز الضخم باليورو إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات. (النهاية) م ع م / أ م ح