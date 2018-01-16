الكويت – 16 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 60ر66 دولار أمريكي مقابل 93ر65 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم قوي من اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع وروسيا وبعض المنتجين الآخرين.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا ليصل إلى مستوى 16ر70 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليصل الى مستوى 81ر64 دولار. (النهاية) أ س ج / أ م ح