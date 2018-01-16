الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 16/01/2018 | LOC09:00

06:00 GMT | أخبار الكويت الكويت - 16 - 1 (كونا) -- السادس عشر من يناير ------------------- 1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر القانون رقم (5) لسنة 1982 بإنشاء بيت الزكاة هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة ولها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

1993 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما أميريا تحت رقم (7) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الدفاع بحيث أصبح هناك هيئة إدارية تتبع وكيل الوزارة وهيئة عسكرية تتبع رئيس الأركان العامة للجيش.

2010 - الفارسة عائشة القعود تفوز بالميدالية الذهبية في فئة الناشئين في بطولة أبوظبي الدولية لفروسية قفز الحواجز على ارتفاع 125 سنتمترا.

2011 - سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يأمر بصرف مكرمة أميرية بمناسبة الذكرى ال 50 للاستقلال والذكرى ال 20 للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم بواقع ألف دينار كويتي لكل مواطن إضافة إلى صرف المواد الغذائية مجانا لكل حاملي البطاقة التموينية لمدة 14 شهرا متتالية اعتبارا من شهر فبراير بما يعكس حرص سموه على تلمس هموم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الاعباء المعيشية.

2013 - اختصاصي الامراض الجلدية والتناسلية في مركز اسعد الحمد التابع لوزارة الصحة الدكتور محمد فيحان العتيبي يحصل على (البورد الدولي) في باثالوجيا الامراض الجلدية في التشخيص المجهري الدقيق للامراض الجلدية وهو اول كويتي يحصل على هذا (البورد) في هذا التخصص.

2017 - نادي الكويت يتوج بلقب كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نادي القادسية بضربات الجزاء الترجيحية. (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة