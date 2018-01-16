الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يعزي الرئيس العراقي الدكتور محمد فؤاد معصوم ورئيس وزرائه الدكتور حيدر العبادي بضحايا عملية التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع وسط بغداد وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

القاهرة - الأزهر الشريف يثمن مواقف دولة الكويت "الوطنية الثابتة والراسخة" معربا عن تقديره لما يتمتع به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من "حكمة ورؤية ثاقبة" إزاء مختلف القضايا.

بغداد - الحكومة العراقية تعرب عن أملها في ان تبذل الامم المتحدة جهودا أكبر لدعم مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق المزمع انعقاده في 12 فبراير المقبل.

اسلام اباد - وزارة الخارجية الباكستانية تقول انها استدعت نائب المفوض السامي الهندي في اسلام اباد جيه بي سينغ للاحتجاج على ما وصفته ب"انتهاكات الهند غير المبررة لوقف إطلاق النار" والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود باكستانيين واصابة خمسة اخرين.

انقرة - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلمح الى ان عملية عسكرية تركية في مدينة (عفرين) بشمالي سوريا والتي تخضع لسيطرة مسلحين اكراد مناوئين لتركيا ستكون وشيكة باي لحظة.(النهاية) س ع م