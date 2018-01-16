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  الشؤون السياسية
إسبانيا تدين التفجير الانتحاري المزدوج في العاصمة العراقية
16/01/2018 | LOC02:40
23:40 GMT 		| الأخبار الخليجية
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مدريد - 15 - 1 (كونا) -- دانت إسبانيا بشدة التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع وسط العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق اليوم وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان صدر مساء اليوم الاثنين انه على الرغم من انتصارات السلطات العراقية في الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "فإن التهديد الإرهابي ما يزال قائما مشددة في هذا السياق على دعمها العراق في الحرب ضد تلك الآفة". وأعرب البيان عن تضامن إسبانيا الكامل في تلك اللحظات العصيبة مع الشعب العراقي ومع الأسر العراقية ضحية الاعمال الاجرامية التي تستهدف السكان المدنيين والتعايش السلمي فيما نقل أيضا تعازي إسبانيا العميقة لأسر الضحايا وأصدقائهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وأسفر تفجير مزدوج نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين استهدفا ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد صباح الاثنين عن مقتل وإصابة العشرات. (النهاية) ه ن د / س ع م
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