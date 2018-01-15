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  اقتصاد
بيانات: ارتفاع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 23 بالمئة
15/01/2018 | LOC21:18
18:18 GMT 		| الأخبار العربية
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تونس - 15 - 1 (كونا) -- اظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاعا في عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 23 بالمئة على اساس سنوي خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.
وقال المعهد التونسي للاحصاء في بيان إن عجز الميزان التجاري لتونس بلغ خلال العام الماضي نحو 4ر6 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 2ر5 مليار دولار خلال عام 2016 مشيرا الى ارتفاع قيمة الواردات التونسية ب8ر16 بالمئة في 2017 اي ما يعادل 20 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات ب2ر13 بالمئة بقيمة ناهزت 3ر14 مليار دولار.
وتأتي هذه الارقام بينما تعاني تونس من ازمة اقتصادية حادة وجدل واسع حول (قانون المالية لسنة 2018) الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير الجاري وتضمن فرض ضرائب جديدة وزيادة في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية ما ادى الى اندلاع احتجاجات اجتماعية في عدة مناطق بتونس.
وتدافع الحكومة التونسية عن (قانون المالية 2018) مؤكدة انه سيدشن استعادة نسب ايجابية للتنمية الاقتصادية فضلا عن تقليص حجم الديون الخارجية والذي قفز من 6ر22 مليار دولار في عام 2011 الى ما يقارب 1ر28 مليار دولار في 2016 وفق بيانات البنك الدولي. (النهاية) خ س ج / ر ج
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