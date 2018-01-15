طهران - 15 - 1 (كونا) -- اكد المدير التنفيذي لشركة محطات التصدير النفطية الايرانية بيروز موسوي ان ناقلة النفط المنكوبة (سانجي) التي غرقت في بحر الصين كانت متجهة لكوريا الجنوبية في اطار عقد شراء طويل الامد لمكثفات الغاز.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن موسوي قوله في تصريحات صحافية ان الناقلة (سانجي) ابحرت من ايران في ال16 من ديسمبر الماضي متجهة لميناء (دايسان) الكوري الجنوبي بحمولة 964 الف برميل من مكثفات الغاز.

واضاف انه منذ 21 مارس وحتى 16 من ديسمبر من العام الماضي تم عبر ميناء عسلوية جنوب ايران شحن 126 ناقلة بمكثفات الغاز اتجهت 53 منها الى كوريا الجنوبية مشيرا الى ان شركتين كوريتين مسؤولتان عن شراء شحنات مكثفات الغاز الايرانية.

واوضح موسوي انه يتم حاليا شحن 700 الف برميل من مكثفات الغاز بناقلة النفط (حسنا) في ميناء عسلوية وستتجه الى ميناء (دايسان) الكوري بعد اتمام عملية الشحن مشيرا الى ان الناقلة (سانجي) كانت السفينة ال48 في اطار العقد المذكور المتجهة الى كوريا الجنوبية فيما تبقى 5 شحنات فقط.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية (سانجي) اصطدمت مساء السبت من الاسبوع الماضي بسفينة شحن صينية قبالة الساحل الشرقي للصين ما ادى الى اشتعال نيران هائلة فيها تعذر على فرق الانقاذ اطفاؤها الى ان غرقت وتوفوا جميع افراد طاقمها ال32.(النهاية) ف ز / ا م م