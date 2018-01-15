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  الشؤون السياسية
فرنسا: سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين بشأن تطورات الملف النووي الايراني
15/01/2018 | LOC20:37
17:37 GMT 		| الأخبار الخليجية
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باريس - 15 - 1 (كونا) - قالت فرنسا اليوم الاثنين إنها "أحيطت علما" بالقرار الأمريكي عدم فرض عقوبات جديدة على ايران في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 بين المجتمع الدولي وايران مؤكدة أنها ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية.
وتحث فرنسا على الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران لكنها تقول أيضا أنها تريد فتح عملية مع طهران لمبحث برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها وسياساتها الإقليمية من أجل تحقيق الاستقرار.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجيني "لقد علمنا بتصريح الرئيس الأمريكي وقراره تمديد تجميد العقوبات على ايران".
وأكد جورجيني في إيجاز صحفي ان باريس حريصة على الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا من جانب وايران من جانب آخر.
وأضاف "تأكيدا لما قاله رئيس الجمهورية الفرنسية (ايمانويل ماكرون) في 13 يناير الجاري فان فرنسا ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شكك في صحة الاتفاق وهدد بانسحاب الولايات المتحدة منه ورفض التصديق عليه بينما حث الكونغرس الامريكية على مراجعة العقوبات المتعلقة بايران. (النهاية) ج ك / م م ج
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