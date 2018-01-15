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  الشؤون السياسية
الاتحاد الأوروبي يرحب بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية
15/01/2018 | LOC20:23
17:23 GMT 		| الأخبار الخليجية
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الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية فيديريكا موغيريني مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية فيديريكا موغيريني مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
بروكسل - 15 - 1 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وهو ما تجلى مؤخرا في اعتماد بعثة ديبلوماسية سعودية لدى الاتحاد وإنشاء دائرة جديدة للاتحاد الاوروبي في وزارة الخارجية السعودية.
جاء ذلك على لسان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية فيديريكا موغيريني التي التقت وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حيث أشادت بهاتين الخطوتين ولا سيما بعدما قدم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السفير سعد العريفي يوم الجمعة الماضي أوراق اعتماده الى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بصفته أول مندوب دائم للسعودية لدى الاتحاد.
وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم موغيريني في بيان صحفي ان المسؤولة الاوروبية أشارت ايضا الى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة مع المملكة وناقشت مع الجبير سبل تعزيز الحوار بين الجانبين والتعاون في كافة القطاعات.
وذكر البيان ان الطرفين تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والعالم وبحثا بشكل خاص عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان والاتفاق النووي الايراني وشؤون دول الساحل الافريقي ومجلس التعاون الخليجي.
على صعيد آخر ناقش الوزير الجبير مع مفوض الاتحاد الاوروبي للمساعدات الانسانية كريستوس ستيليانيدس الوضع الانساني في اليمن وكيفية التنسيق والتعاون في مجال المساعدات الانسانية على مستوى العالم.
وقال المتحدث باسم المفوض الاوروبي كارلوس مارتن رويز دي غورديجويلا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع تطرق الى سبل ضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل فعال الى كافة المحتاجين في اليمن.
وأشار دي غورديجويل الى أن المسؤولين بحثا أيضا التعاون في المجال الانساني لمواجهة مختلف الازمات الانسانية بكافة أنحاء العالم. (النهاية) ن خ / ر ج
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