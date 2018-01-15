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  الشؤون السياسية
وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع مسؤول اممي تعزيز التعاون المشترك
15/01/2018 | LOC20:21
17:21 GMT 		| الأخبار الخليجية
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ابوظبي - 15 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال72 ميروسلاف لاجاك سبل تعزيز التعاون بين دولة الامارات ومنظمة الامم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات الانسانية والتنموية.
وذكرت وكالة انباء الامارات في بيان اليوم الاثنين ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد مع لاجاك الذي يزور الامارات حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في ابوظبي.
واضاف البيان ان الشيخ عبدالله بن زايد اكد خلال اللقاء حرص دولة الامارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية في التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.
من جانبه اعرب لاجاك عن تقدير الامم المتحدة للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الامارات في المجالات التنموية والانسانية.
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.(النهاية) ب ص / ا م م
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