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  رياضة
الجواد (فهد الخير) يتوج بكأس سمو ولي العهد بسباق نادي الصيد والفروسية
15/01/2018 | LOC19:48
16:48 GMT 		| أخبار الكويت
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الجواد فهد الخير ملك ضاوى العتيبى الفائز بكاس سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح
الجواد فهد الخير ملك ضاوى العتيبى الفائز بكاس سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

الكويت - 15 - 1 (كونا) -- توج الجواد (فهد الخير) المملوك لضاوي العتيبي من فروسية الاحمدي بكأس سمو ولي العهد للفروسية بعد ان حل أولا في السباق الرئيسي للمهرجان الذي أقيم اليوم الاثنين في نادي الصيد والفروسية وشمل اربعة أشواط أخرى.
وتمكن الجواد الفائز من قطع السباق المخصص لجياد الثنايا (عمر ثلاث سنوات) لمسافة 1400 متر بزمن قدره دقيقة و29 ثانية و3 أجزاء من الثانية متقدما على الجوادين (نمرة) لعماد الانصاري من فروسية الاحمدي و(يوم الوعد) لجابر الفضلي من نادي الصيد والفروسية اللذين حلا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.
واعرب ممثل سمو ولي العهد لحضور المهرجان محافظ حولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن تشرفه واعتزازه بتمثيل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح في هذا المهرجان الكبير مضيفا أن رعايته للمهرجان تجسد اهتمام سموه بالرياضات التراثية الأصيلة.
وقال الشيخ أحمد النواف في تصريح للصحفيين عقب تسليمه الكأس لملاك الخيل الفائزة ان العمل المنظم لمسؤولي نادي الصيد والفروسية اظهر المهرجان بصورة مميزة مهنئا أصحاب الجياد الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.(النهاية) ف ش ا / ج خ
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ضاوى العتيبي صاحب الجواد الفائز بكاس سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح
ضاوى العتيبي صاحب الجواد الفائز بكاس سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح
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