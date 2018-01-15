الرياض - 15 - 1 (كونا) -- اجتمع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الرياض اليوم الاثنين مع مدير عام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون صابر الحربي.

وذكرت الامانة العامة في بيان صحفي ان الاجتماع بحث الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز وتطوير العمل الاحصائي الخليجي المشترك بما يتوافق مع اهداف وخطط التنمية الشاملة في دول المجلس ويحقق اهداف العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.

يذكر ان المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انشيء بقرار وزاري في سبتمبر عام 2011 واعتمد نظامه الاساسي من قبل المجلس الاعلى الخليجي في ديسمبر عام 2012 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والاحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون وليعزز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الاحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.

ويهدف المركز الى تقديم المعلومات والتحليلات الاحصائية المتعلقة بالهيكل الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي مما يساهم في تطوير السياسات العامة وتقييمها الى جانب توفير الدعم المعلوماتي المنشود من قبل القطاعين العام والخاص وبما يساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة مما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الدول الاعضاء.(النهاية) أ د