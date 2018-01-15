بروكسل - 15 - 1 (كونا) -- اجتمعت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين في بروكسل مع المنسق العام ورئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري.

وأكدت موغيريني للهيئة التفاوضية للمعارضة السورية في بيان صدر عقب الاجتماع دعم الاتحاد الاوروبي الكامل والمستمر لعملية الوساطة التي تقودها الامم المتحدة والتي يعتبرها الاتحاد الاوروبي العملية الرئيسية لتحقيق حل سياسي داخل سوريا.

واعترف الجانبان بالحاجة إلى إحراز تقدم عاجل وسريع نحو التحول السياسي التفاوضي في سوريا بوساطة الأمم المتحدة في جنيف واستنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

واكدت موغيريني أيضا ان الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا عندما يكون هناك تحولا سياسيا شاملا وأصيلا قائما على تفاوض أطراف الصراع السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف.

من جهته قال الحريري في حديث منفصل للصحفيين العرب انه لا يمكن البدء في اعادة اعمار سوريا قبل "التوصل الى حل حقيقي وسياسي يقبله الشعب السوري".

واشار الى ان جنيف هي المكان الوحيد لإيجاد حل سياسي للازمة السورية تحت رعاية الامم المتحدة.

وأضاف أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يتضمن عملية انتقال سياسي ودعم من المجتمع الدولي.(النهاية) ن خ / م م ج