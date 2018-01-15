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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 366ر0      انقرة ترفض انشاء التحالف الدولي قوة امنية على الحدود السورية التركية      عمان تستضيف الاحد المقبل الاجتماع الوزاري ل (اوبك) لمراقبة انتاج النفط
  اقتصاد
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 366ر0
15/01/2018 | LOC09:36
06:36 GMT 		| أخبار الكويت
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 366ر0
الكويت - 15 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 300ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 413ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
وكان الدولار الامريكي وصل الى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الاسبوع الماضي وذلك بسبب تأثير التقارير الاقتصادية الأمريكية سلبا على حالة السوق.
وقد ارتفع اليورو مقابل الدولار الامريكي بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدي. (النهاية) م ع م / أ م ح
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