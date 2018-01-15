الثقافة والفنون والآداب حدث في مثل هذا اليوم في الكويت 15/01/2018 | LOC09:02

06:02 GMT | أخبار الكويت الكويت - 15 - 1 (كونا) -- الخامس عشر من يناير ------------------- 1961 - وقع أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية امتياز مع شركة (كويت شل) لاستثمار البترول المحدودة وهي شركة انجليزية شملت أرض البحر والطبقة الأرضية الباطنية الواقعتين تحت مياه البحر في الخليج العربي ولكنها لا تشمل المياه الامتيازية الأخرى.

1962 - وفاة محمد سليمان العتيبي عن عمر ناهز ال65 عاما وهو أحد رجالات الكويت البارزين في المجالين الثقافي والسياسي شغل منصب سكرتير الشيخ عبدالله السالم الصباح حاكم الكويت ال11 وكان يعمل في ديوانه ويمثله في الكثير من المناسبات. عمل أيضا سكرتيرا لمجلس الشورى في عام 1942 واختير عضوا في لجنة كتابة تاريخ الكويت التي شكلتها دائرة المطبوعات والنشر في عام 1959. كان أديبا وشاعرا.

1963 - المجلس التأسيسي عقد جلسته الختامية برئاسة عبداللطيف محمد الثنيان الغانم حيث ألقى كلمة بالمناسبة.

وألقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية والاقتصاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن الحكومة تقدر عظم المهمة التي ألقيت على عاتق المجلس التأسيسي في وضع دستور البلاد والقيام بأعمال المجلس التشريعي أثناء فترة الانتقال. حقق المجلس تعاونا كاملا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

1991 - انتهت عند منتصف الليل الفرصة التي منحها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 678 للنظام العراقي للانسحاب من الكويت سلميا.

1980 - وكالة الانباء الكويتية (كونا) بدأت خدمة بث الأخبار باللغة الانجليزية داخل الكويت بواقع 12 ساعة يوميا.

1991 - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح يؤكد رفض الكويت الجلوس مع النظام العراقي على طاولة المفاوضات عقب انسحاب قواته من الكويت. وقال "لقد جلسنا معهم قبل الغزو ولم ينجح ذلك ولن نجلس معهم ثانية واذا كان لايزال لديهم مظالم فبالإمكان مناقشتها أمام الجامعة العربية".

1997 - الهيئة العامة للصناعة باشرت أعمالها بموجب قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 الذي نص في مادته رقم 27 على انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة بهدف تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والاشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني. ويشرف على الهيئة وزير التجارة والصناعة.

2002 - أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح يعود الى أرض الوطن بعد أن من الله عليه بالشفاء قادما من المملكة المتحدة وذلك بعد استكمال فترة العلاج اثر الوعكة الصحية التي ألمت به في 21 سبتمبر عام 2001 . واستمرت فترة غياب الشيخ جابر عن البلاد 117 يوما.

2003 - الاتحاد التعاوني العربي يوافق على انشاء مكتب اقليمي للاتحاد في دولة الكويت وذلك لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تأدية رسالتها التعاونية. وتم اختيار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت طلق الهيم مديرا للمكتب.

2004 - البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سمى دولة الكويت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال القرار الرئاسي رقم 21 لسنة 2004 .

2006 - وفاة أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح عن عمر ناهز ال 79 عاما وهو الحاكم الثالث عشر من أسرة آل الصباح. والشيخ جابر الأحمد ولد في الكويت عام 1928 وهو الابن الثالث لأمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح وقد تلقى علومه في مدارس المباركية والأحمدية والشرقية. وبدأ حياته العامة في عام 1949 رئيسا للأمن العام في مدينة الأحمدي. وفي عام 1959 أصبح رئيسا للدائرة المالية ثم أصبح أول وزير للمالية والاقتصاد بعد الاستقلال ثم وزيرا للمالية والصناعة والتجارة عام 1965. وفي التشكيل الوزاري الخامس في تاريخ الكويت الذي تم في 4 ديسمبر 1965 أصبح رئيسا لمجلس الوزراء حيث مثل الكويت في العديد من المؤتمرات العربية والدولية وقام بزيارات لمعظم دول العالم. اختير لمنصب ولي العهد بالاجماع في 31 مايو 1966 وبعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح نودي به أميرا لدولة الكويت في 31 ديسمبر 1977 .

2006 - مجلس الوزراء يصدر بيانا نادى فيه ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أميرا للبلاد وفقا لأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن توارث الامارة.

2007 - عرض أطول رسالة رثاء في العالم لأمير البلاد في الذكرى الأولى لرحيل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الحاكم ال 13 للكويت بطول ثلاثة آلاف متر وضعت على امتداد المسافة ما بين قصر دسمان وقصر السيف. 2008 - منطقتان صحراويتان في شمال غرب الكويت وهما (الشقايا) و(السالمي) تسجلان فجرا درجات حرارة منخفضة جدا بلغت ثلاث درجات تحت الصفر المئوي مقارنة بالمعدلات السنوية.

2010 - سكان الكويت شاهدوا كسوفا جزئيا للشمس استمر من الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة عشرة صباحا حتى الثانية عشرة وست دقائق ظهرا. غطى الكسوف ما يقارب 25 في المئة من قرص الشمس. 2014 - سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يفتتح المؤتمر الثاني للمانحين حيث اعلن سموه عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار امريكي من القطاعين الحكومي والاهلي لدعم الوضع الانساني في سوريا.

2017- جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية مع منظمة انقاذ الطفولة العالمية بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال السوريين سواء في المخيمات السورية او اللاجئين في دول الجوار السوري . (النهاية) إطبع أرسل حفظ Share مشاركة