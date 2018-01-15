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15 يناير 2018 10:17 ص
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 300ر0 واليورو عند 366ر0      انقرة ترفض انشاء التحالف الدولي قوة امنية على الحدود السورية التركية      عمان تستضيف الاحد المقبل الاجتماع الوزاري ل (اوبك) لمراقبة انتاج النفط
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الأحد حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
15/01/2018 | LOC02:47
23:47 GMT 		| أخبار الكويت
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القاهرة - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يصل على رأس وفد برلماني إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

بغداد - الحكومة العراقية تؤكد أن تركيزها منصب في الفترة الحالية على انجاح مؤتمر اعادة الاعمار المزمع اقامته في دولة الكويت في فبراير المقبل.

انقرة - (الرحمة العالمية) التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية تعلن انها سيرت قافلتين إغاثيتين الى اللاجئين السوريين في مدينتي (غازي عنتاب) و(هطاي) جنوبي تركيا.

الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن عن هبوط اضطراري لإحدى الطائرات الصغيرة الخاصة في مطار الكويت الدولي بسبب خلل في عجلات الطائرة.

انقرة - المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين يؤكد رفض بلاده انشاء قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قوة امنية على الحدود السورية التركية.

بيروت - حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) تتهم اسرائيل بالوقوف خلف انفجار استهدف احد كوادرها في مدينة صيدا جنوبي لبنان.(النهاية) س ع م
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