القاهرة - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يصل على رأس وفد برلماني إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

بغداد - الحكومة العراقية تؤكد أن تركيزها منصب في الفترة الحالية على انجاح مؤتمر اعادة الاعمار المزمع اقامته في دولة الكويت في فبراير المقبل.

انقرة - (الرحمة العالمية) التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية تعلن انها سيرت قافلتين إغاثيتين الى اللاجئين السوريين في مدينتي (غازي عنتاب) و(هطاي) جنوبي تركيا.

الكويت - الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن عن هبوط اضطراري لإحدى الطائرات الصغيرة الخاصة في مطار الكويت الدولي بسبب خلل في عجلات الطائرة.

انقرة - المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين يؤكد رفض بلاده انشاء قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قوة امنية على الحدود السورية التركية.

بيروت - حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) تتهم اسرائيل بالوقوف خلف انفجار استهدف احد كوادرها في مدينة صيدا جنوبي لبنان.(النهاية) س ع م