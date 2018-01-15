الدار البيضاء - 14 - 1 (كونا) -- فاز المنتخب السوداني على نظيره الغيني بهدفين مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الافريقية للاعبين المحليين (شان) التي يستضيفها المغرب.

وافتتح المنتخب السوداني التسجيل بواسطة اللاعب عمر سليمان في الدقيقة ال20 بعد تمريرة مركزة من ركلة ركنية نفذها اللاعب السماني الصاوي.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الغيني من تعديل النتيجة في الدقيقة ال55 بواسطة لاعبه سيكو أكادو كامارا قبل أن يضيف المنتخب السوداني هدف الفوز بواسطة لاعبه سيف الدين في الدقيقة ال75.

وبهذا الفوز التحق المنتخب السوداني بصدارة المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المغربي الذي فاز أمس على نظيره الموريتاني باربعة أهداف مقابل لاشيء.

وانطلقت أمس بملعب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء فعاليات النسخة الخامسة للبطولة الإفريقية في كرة القدم للاعبين المحليين (الشان) 2018 بمشاركة 16 منتخبا في البطولة.

ويعول المغرب على نجاح هذه التظاهرة الرياضية الافريقية التي تستمر خلال الفترة بين ال 13 يناير وال 4 فبراير المقبل من أجل الترويج ودعم ملف ترشحه لتنظيم مونديال 2026.(النهاية) م ر ي / س ع م