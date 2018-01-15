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  الشؤون السياسية
عباس: المجلس المركزي مطالب بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل
15/01/2018 | LOC01:06
22:06 GMT 		| الأخبار العربية
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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني
رام الله - 14 - 1 (كونا) -- قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاحد ان المجلس المركزي مطالب باعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية.
وأوضح عباس في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية أن "الحكومة الاسرائيلية أوصلت هذه الاتفاقيات إلى طريق مسدود ولذلك أصبحت بحاجة إلى اعادة النظر فيها".
وحدد الرئيس عباس ملامح قرارات المرحلة المقبلة مؤكدا عدم القبول بما تريد الولايات المتحدة الامريكية وبوساطتها "ونقبل برعاية أممية لأية عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف " سنستمر بالمقاومة الشعبية السلمية حتى يندحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وسوف ننخرط في أية مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية من أجل إنهاء الاحتلال وهذا موقفنا والأمر للمجلس المركزي ليقرر ما يراه مناسبا".
وأكد "لا نقبل أن نكون سلطة دون سلطة ولا احتلال دون كلفة وسوف نحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والدولية التي حققها أبناء شعبنا وسوف نستمر في محاربة الإرهاب أيا كان شكله ومصدره".
وقال عباس ان "القدس ازيحت عن الطاولة بتغريدة توتير من السيد ترامب لهذا السبب اجتمعنا ولهذا السبب تنادينا ولهذا السبب كان هذا اللقاء من كل أطياف المجتمع الفلسطيني".
وأضاف " لأنه لا يوجد أهم من القدس لكي نجتمع لكي نتحدث بأمرها لكي ندرس ماذا قدم لنا الأمريكان وماذا سيقدمون في المستقبل القريب".
وشدد "لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول لا لأي كان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا وقضيتنا وبلدنا وشعبنا وقلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها".
وشدد عباس على ضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والاستمرار في تحقيق المصالحة الوطنية ومواصلة الانضمام للمنظمات الدولية واستمرار اللقاءات مع أنصار السلام في اسرائيل.
وجدد تأكيده الالتزام بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وشدد على مواصلة الذهاب الى مجلس الأمن الدولي حتى الحصول على العضوية الكاملة.
وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني دورته ال28 في مقر الرئاسة برام الله تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" التي تستمر حتى مساء غد الاثنين.(النهاية) ن ق / س ع م
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جانب من الحضور للجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني
جانب من الحضور للجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني
جانب من فعاليات الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية
جانب من فعاليات الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية
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