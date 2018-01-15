مدريد - 14 - 1 (كونا) -- حقق المتصدر (برشلونة) فوزا مهما على مضيفه (ريال سوسيداد) بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب (أنويتا) اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة ال19 بالدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم أصحاب الأرض بهدفين جاء الأول في الدقيقة ال11 من زمن المباراة بتوقيع ويليان خوسيه وفما جاء الثاني بتوقيع خوانمي في الدقيقة 34. وأدرك باولينيو الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة ال39 فيما عزز الأوروغوياني لويس سواريز بهدفين في الدقيقتين ال50 و ال71 قبل ان يختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف رابع وأخير في الدقيقة 85 ليقلب الضيف الطاولة على مضيفه الباسكي بأربعة أهداف مقابل اثنين. وحصد (برشلونة) نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده إلى 51 نقطة معززا موقعه في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه (أتلتيكو مدريد) في حين تجمد رصيد (ريال سوسيداد) عند 23 نقطة في المركز 15 بالترتيب العام للمسابقة. ونجح (برشلونة) في توسيع فارق النقاط أمام غريمه التقليدي (ريال مدريد) الذي مني أمس بهزيمة أمام (فياريال) مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام إلى 19 نقطة ليصبح أمل فريق العاصمة بالدفاع عن اللقب حلما بعيد المنال.(النهاية) ه ن د / س ع م